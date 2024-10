Weniger Parkflächen und mehr Platz für Fußgänger in Dießen

Der Markt Dießen hat in dieser Woche begonnen, den Verkehr auf einem kurzen Abschnitt der Von-Eichendorff-Straße neu zu ordnen. Damit soll die Fußwegsituation zwischen den Einmündungen der Neudießener und Frontorstraße verbessert werden.

Anders als im südlichen Teil der Von-Eichendorff-Straße gibt es in diesem Abschnitt keinen Gehweg, sondern nur Kiesstreifen auf beiden Seiten der Fahrbahn, auf denen jedoch in der Regel Fahrzeuge abgestellt werden. Erst kürzlich ging in unserer Redaktion eine Zuschrift ein, mit der eine Leserin Fotos von dem beidseitig zugeparkten Straßenabschnitt zeigte, und die die Frage stellte: „Mir ist leider nicht ganz klar: wo soll ich laufen?“

Das Problem hatte auch der Seniorenbeirat aufgegriffen. Das Gremium forderte im Herbst des vergangenen Jahres die Einrichtung eines Gehweges zwischen Neudießener Straße und Von-Baab-Weg, um Fußgängerinnen und Fußgängern in diesem Bereich einen geschützten Raum zu geben. Dieser Wunsch wurde von der Gemeinde aufgegriffen, geprüft und mit den zuständigen Fachbehörden diskutiert und soll nun in wenigen Wochen realisiert werden, heißt es dazu aus der Pressestelle des Rathauses. Probeweise soll an der Westseite der Straße ein provisorischer Gehweg-Abschnitt mittels Leitschwellen angelegt werden. Die Leitschwellen werden voraussichtlich in der letzten Novemberwoche geliefert.

Sichtbar sind seit einigen Tagen bereits neue Markierungen auf der Straße. Denn im Rahmen dieser Gehwegverlängerung wird auch das Parken entsprechend geregelt. Ein durchgängiges Parken westlich und östlich der Von-Eichendorff-Straße wird aufgrund der schmaleren Fahrbahn nicht mehr möglich sein, die Anzahl verfügbarer Parkplätze ist dann deutlich reduziert. Mit den mittels dieser Markierungen ausgewiesenen Parkflächen soll laut Gemeinde ein Reißverschlusssystem entstehen, dieses helfe auch, den fließenden Verkehr in diesem Streckenabschnitt nochmals zu verlangsamen.

Damit will die Gemeinde zumindest teilweise auch einem Bürgerantrag Rechnung tragen, den der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung behandelt hatte.