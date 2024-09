Wohnungkauf des Marktes Dießen: Experten sehen geforderten Preis kritisch

Der Markt Dießen plant, wie berichtet, den Kauf von 17 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern am Waffenschmiedweg von einem Bauträger für fast 7,4 Millionen Euro. Es existiert bereits ein entsprechender Grundsatzbeschluss des Gemeinderats. Daran wurde in den vergangenen Wochen von mehreren Seiten Kritik laut, unter anderem wegen des Quadratmeterpreises. Der CSU-Ortsverband hatte kürzlich zu einer Infoveranstaltung eingeladen, bei der das Thema noch einmal von mehreren Seiten beleuchtet wurde. CSU-Ratsmitglied Johannes Wernseher kündigte an, dass seine Partei noch einmal die Initiative ergreifen wolle. Die CSU bemängelt fehlende Informationen und fordert zudem, dass die Gemeinde einen externen Fachmann für das Projekt beauftragt.

Christian Mühlhause