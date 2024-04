150 Jahre Schlosspark Linderhof

Vor 150 Jahren ließ der bayerische Märchenkönig Ludwig II. den Schlosspark Linderhof anlegen. Bis heute ist die Parkanlage samt Schloss Anziehungspunkt für tausende Besucher.

„Vor 150 Jahren ließ der bayerische Märchenkönig Ludwig II. den Schlosspark Linderhof anlegen und schuf damit einen der bedeutendsten und schönsten Parkanlagen Bayerns. Sie liegt inmitten einer beeindruckenden Berglandschaft im Graswangtal und ist beliebter Besuchermagnet für Jung und Alt. Die Sommersaison im Schlosspark startet im April – Schloss- und Gartenliebhaber haben dann wieder die Möglichkeit, das einmalige Gartenjuwel sowie das Schloss selbst zu genießen“, freut sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Schlossparks Linderhof.

Im Auftrag von Ludwig II. legte Carl Effner als königlicher Hofgärtendirektor in Linderhof eine beeindruckende Parkanlage des Historismus an. So entstand vor dem Spiegelsaal im Südtrakt des Schlosses das Wasserparterre mit mächtiger Fontäne, südlich davon eine Terrassenanlage bekrönt vom Venustempel und auf dem gegenüberliegenden Berghang die Kaskade mit dem Neptunbrunnen und dem sogenannten Musikpavillon. Der Park von Schloss Linderhof gehört zu den Qualitätsvollsten seiner Epoche und vereinigt Elemente des französischen Barock- und des englischen Landschaftsgartens. Für die Verdienste um die Gartenanlage in Linderhof erhielt Carl Effner 1877 von Ludwig II. den persönlichen Orden.

Die Sommersaison im Schlosspark Linderhof startet in wenigen Tagen: Ab Montag, 15. April werden die Hundinghütte, das Marokkanische Haus sowie der Maurische Kiosk wieder zu besichtigen sein. Auch die Wasserspiele werden dann wieder in Betrieb genommen. Die Schmuckbeete und Parterres werden Ende Mai nach den Eisheiligen ausgepflanzt. Auch die empfindlichen Orangeriepflanzen können dann ihr Winterquartier verlassen und im auf etwa 1.000 Metern Höhe gelegenen Park aufgestellt werden. Die Sommersaison endet in Linderhof am 15. Oktober 2024. Für die Besichtigung von Schloss Linderhof gelten jetzt die Sommeröffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. Der Beginn des Führungsbetriebs im Königshaus am Schachen und die Aufnahme des dortigen Gaststättenbetriebs ist abhängig von der Witterung und ist für Ende Mai oder Anfang Juni geplant.

Schloss und Park Linderhof ist eines der vielfältigsten und kunstvollsten Ensembles des 19. Jahrhunderts. Es ist der einzige große Schlossbau, den König Ludwig II. vor seinem Tod auch vollenden konnte. Weitere Informationen zur Schlossanlage Linderhof gibt es unter www.schlosslinderhof.de. (AZ)