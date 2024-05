18-Jähriger verletzt sich leicht bei Unfall in Finning

In Finning fährt ein 18-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in ein entgegenkommendes Auto. Der junge Mann verletzt sich. Der Sachschaden fällt fünfstellig aus.

In Finning hat am Samstag ein Leichtkraftradfahrer einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige am Abend in der Sonnenstraße unterwegs, als er mit etwas überhöhter Geschwindigkeit aus dem Ort herausfuhr, wodurch er auf einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine entgegenkommende 57-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der 18-Jährige leicht am linken Bein, die Frau im Auto blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 11.000 Euro. (AZ)