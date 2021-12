Nachverdichtung bei St. Willibald abgelehnt: Zu Modern?

Plus Rund um die Kapelle in Finning sollen Häuser abgerissen werden und Neues entstehen. Doch der Gemeinderat ist nicht mit allem einverstanden.

Das „Gesicht“ der Gemeinde Finning rund um die St.-Willibald-Kapelle wird sich verändern. Einige Bauanträge zielen darauf ab, alte landwirtschaftliche Anwesen oder Mehrfamilienhäuser abzureißen und stattdessen moderne Häuser zu bauen und so nachzuverdichten.