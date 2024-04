Bei einem Unfall in Fischen wird eine Radfahrerin verletzt

Leicht verletzt wird eine Radfahrerin aus Pähl, die von einer Autofahrerin aus Dießen übersehen wird. Die Verletzte muss ins Krankenhaus.

Leicht verletzt wird eine Radfahrerin aus Pähl nach einem Unfall am Dienstagabend ins Krankenhaus nach Weilheim gebracht. Wie die Weilheimer Polizei mitteilt, befuhr am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr eine 31-Jährige aus Dießen mit ihrem Auto die Staatsstraße 2056 von Weilheim kommend. In Fischen bog die 31-Jährige nach links in Richtung Dießen ab und übersah dabei eine entgegenkommende Radfahrerin.

Autofahrerin übersieht entgegenkommende Radfahrerin

Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin, eine 46-Jährige aus Pähl, auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich laut Polizeibericht leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus nach Weilheim verbracht.

Am Fahrzeug und am Fahrrad entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 3800 Euro. (AZ)

