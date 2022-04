Ammersee

vor 45 Min.

Der Ammersee – für Carmen Rohrbach Kraftquelle und Naturparadies

Plus Carmen Rohrbach hat ihr Basislager in Schondorf aufgeschlagen, von wo aus sie für ihre Bücher in ferne Länder reist. Jetzt hat die Autorin den See vor ihrer Haustür erkundet.

Von Frauke Vangierdegom

Carmen Rohrbach, die Reisebuch-Autorin aus Schondorf, hat schon viele Regionen der Erde bereist und die Leserinnen und Leser im Anschluss in andere Länder und fremde Kulturen geführt. Namibia, das wilde Kasachstan, die Mongolei oder das Reich der Königin von Saba gehören dazu, um nur einige zu nennen. Das alles war vor Corona, denn vor gut zwei Jahren war erst einmal Schluss mit Reisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen