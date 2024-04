Fürstenfelder Klaviersommer mit drei meisterhaften Klavierkonzerten

Es ist zwar noch ein wenig hin, bis der Fürstenfelder Klaviersommer 2024 beginnt. Karten können von Liebhabern meisterhafter Klavierwerke aber schon bestellt werden.

Für Liebhaber leidenschaftlicher und virtuoser Interpretationen meisterhafter Klavierwerke bietet der Fürstenfelder Klaviersommer wieder drei Konzerte herausragender Interpretinnen und Interpreten. Eröffnet wird der Klaviersommer am 16. Juni durch Ewa Kupiec.a Kupiec. „Ihr Spiel ist brillant und dennoch unaufdringlich, atmosphärisch dicht und völlig frei von virtuoser Kraftmeierei.“ – schrieb die FAZ. Als Ewa Kupiec 1992 den ARD-Musikwettbewerb in München gewann, nahm ihre internationale Karriere Fahrt auf. Tourneen führten die polnische Pianistin europaweit zu den wichtigsten Festivals und großen Orchestern, darunter Birmingham Symphony, Orchestre de Paris oder Gewandhausorchester Leipzig. Beim Fürstenfelder Klaviersommer sorgte sie bereits vor fünf Jahren während der Eröffnung für Begeisterung. Im kommenden Sommer präsentiert die polnische Pianistin Werke von L. Janáček, F. Chopin.

Vittorio Forte (er gastiert am 29. Juni) gilt als einer der führenden italienischen Pianisten. Er gewann zahlreiche Preise; zum Beispiel beim französischen Vlado Perlemuter Grand Prix in Frankreich für die beste Chopin-Interpretation, und konzertierte in bekannten Sälen wie der Victoria Hall in Genf oder dem Konzerthaus Berlin. Seine 2021 veröffentlichten Transkriptionen des amerikanischen Pianisten Earl Wild wurden vielfach ausgezeichnet. „Es sind die Flügel des Gesangs, die Fortes Spiel kontinuierlich tragen; mit Natürlichkeit, ohne jegliche Sentimentalität. … perfektes Taktgefühl … mit Chic und Eleganz. Hut ab!“ (concertclassic.com). Beim Klaviersommer spielt er Werke von Rachmaninow/Wild, Medtner, Gershwin und anderen

Den Abschluss vom Klaviersommer 2024 gestaltet am 13. Juli Julian Trevelyan. Der Engländer macht bei internationalen Wettbewerben Furore! 2021 räumte er beim prestigeträchtigen „Géza Anda“ drei Preise ab. Mit 16 Jahren gewann er den bekannten „Long-Thibaud“ in Paris. 2022 erschien seine Aufnahme von zwei Mozart-Klavierkonzerten, zusammen mit dem ORF Radio Symphonieorchester Wien. In seiner Wahlheimat Paris dirigiert Julian Trevelyan das zeitgenössische „Ensemble Dynamique“. „Sein Spiel zeugte von einer überbordenden musikalischen Fantasie und großer Ausdruckskraft.“ (NZZ)

Die Konzerte können einzeln oder im Abonnement gebucht werden. Die Abos als auch die Einzelkarten sind beim Kartenservice Fürstenfeld im Veranstaltungsforum telefonisch unter der Nummer 08141/6665444, nach einer E-Mail an kartenservice@fuerstenfeld.de sowie online unter fuerstenfeld.reservix.de gebucht werden. Außerdem gibt es Karten beim Ticket-Service Landsberg unter der Telefonnummer 08191/917412 sowie bei allen Reservix Vorverkaufsstellen. (AZ)