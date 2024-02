Hans Traxler: 95 Jahre und kein bisschen leise – Ausstellung in Fürstenfeldbruck

Im Kunsthaus Fürstenfeldbruck ist bis Mitte März eine Ausstellung mit Werken des Autors, Illustrators und Cartoonisten Hans Traxler zu sehen.

Hans Traxler, vielfach ausgezeichneter Mitbegründer der Satirezeitschrift Titanic, Autor und Illustrator vieler Bücher sowie Zeichner für alle großen deutschen Zeitungen, stellt derzeit eine Auswahl seiner Arbeiten im Kunsthaus Fürstenfeldbruck aus. Neben Klassikern, darunter einige Motive vom Ammersee, sind auf zwei Ausstellungsebenen auch in jüngster Zeit entstandene Arbeiten zu sehen. Traxler, der zur Neuen Frankfurter Schule zählt und dem wir unter anderem auch die Erfindung der Birne (Helmut Kohl) verdanken, war in den Sommermonaten mit seiner Frau regelmäßig Gast im Haus von Hans Well in Zankenhausen.

Als begeisterter Schwimmer liebt er den Ammersee, wo er viele seiner Werke malte. Hans Well und seine Tochter Tabea begleiteten die Vernissage im Kunsthaus musikalisch. Mehrere renommierte Kollegen waren zur Eröffnung der sehr sehenswerten Ausstellung gekommen, darunter Rudi Hurzlmeier, Peter Gaymann und Reinhard Michl.

Hans Traxler in seinem Sommerhaus am Ammersee. Foto: Alois Kramer (Archivbild)

Am 21. Mai wird der in Nordböhmen geborene und in Frankfurt lebende Hans Traxler 95 Jahre alt. „Er ist weiterhin jeden Tag unermüdlich produktiv“, sagt Kurator Gerhard Derriks. 1988 hat Traxler das letzte Titelblatt der Titanic gestaltet und damit seine lange Karriere als politischer Karikaturist beendet. Er wollte sich nicht mit ewig wiederkehrenden Themen der deutschen Innenpolitik befassen müssen.

Unter dem Pseudonym Georg Ossegg erscheint "Die Wahrheit über Hänsel und Gretel"

Fortan illustrierte er Kinderbücher („Aus dem Leben der Gummibärchen“, „Komm, Emil, wir gehn heim“ und andere) sowie Bildergedichte (etwa die „Skizzen vom Ammersee“ für die FAZ). Auch als Buchautor machte er sich einen Namen, zum Beispiel schrieb und illustrierte er „Das Wunder von Anning“, das mehrfach die Kirche von Zankenhausen zeigt. Sein erfolgreichstes Werk ist „Die Wahrheit über Hänsel und Gretel“, eine Wissenschaftssatire, die er 1963 unter dem Pseudonym Georg Ossegg veröffentlichte und die wieder erhältlich ist. Laudator Martin Sonntag, Leiter des Caricatura Museums Frankfurt, präsentierte das bei Reclam erschienene Werk bei der Vernissage. Hans Traxler hat zahlreiche Werke der Hochliteratur illustriert – etwa Eugen Roth, Mark Twain, Christian Morgenstern, Kurt Tucholsky oder Anton Tschechow. Mehrere Vitrinen zeigen sein umfangreiches Bücherschaffen.

Die Ausstellung „Hans Traxler: 95 Jahre … und kein bisschen leise!“ ist noch bis 16. März im Kunsthaus Fürstenfeldbruck (Kloster Fürstenfeld) zu sehen. Dienstag bis Samstag, 13 bis 17 Uhr, Sonntag und Feiertage 11 bis 17 Uhr.

