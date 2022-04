Die letzte Chance im Aufstiegskampf für den SV Raisting?

Plus Die Fußballer des SV Raisting müssen in der Bezirksliga gegen Wolfratshausen siegen, wenn sie im Aufstiegsrennen bleiben wollen.

Ganz abgeschrieben hat der SV Raisting die Aufstiegsrelegation und den zweiten Platz in der Bezirksliga noch nicht. Die Chancen darauf schwanden allerdings durch den Patzer mit der 0:2 Pleite des SVR beim Schlusslicht SC Pöcking-Possenhofen.