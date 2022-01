Den beliebtesten Vornamen auf der Spur: Hauptsache ein "L"

Plus Der Fritz vom Ammersee Kurier ist stolz: 1898 zählte sein Name zu den beliebtesten Namen. Wo sind die guten alten Zeiten hin? Eine Glosse.

Jedes Jahr veröffentlicht der Vornamenexperte Knud Bielefeld die beliebtesten deutschen Vornamen. 2021 waren es Emilia und Matteo. Bemerkenswert: Erstmals tauchte 2021 in Westdeutschland Mohammed auf Platz 10 der beliebtesten Vornamen auf. Bei weitem die meisten Babynamen beginnen mit „L“ (Leon, Leonie, Lara, Lea, Lia, Liam, Lina, Louis, Luca, Lukas, Lena). Vermutlich, weil das „L“ und die vielen Vokale weich und freundlich klingen, Experten sprechen von Lalelu-Vornamen.