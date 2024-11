Großbrand im Gewerbegebiet hat Folgen für geplante Kindertagesstätte

Vor fast einem Jahr brannte ein Gewerbekomplex an der Bergstraße in Schondorf. Dabei entstand ein Schaden im siebenstelligen Bereich. Das Ereignis hat auch Auswirkungen auf die geplante Kindertagesstätte, informierte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) im Gemeinderat. Auf einem Nachbargrundstück soll eine Einrichtung mit fünf Krippen- und sechs Kindergartengruppen entstehen. Behandelt wurden in der Sitzung auch Bedenken zu dem Bauvorhaben und dessen Auswirkungen auf die Anwohnerinnen und Anwohner.

