Drei Kälber sterben bei Brand auf einem Bauernhof

Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat am Dienstag gegen 7.45 Uhr einen Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Haunshofen ausgelöst. Laut Polizeibericht fing eine Wärmelampe, die über mehreren Kälberboxen am Rand eines Stallgebäudes montiert war, aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Dadurch fiel sie aus der verschmorten Halterung in die darunter befindlichen Boxen. Drei der Kälberboxen gerieten nun auch in Brand. Drei Kälber, die dort gehalten wurden, kamen dabei ums Leben. Die näheren technischen Umstände sind aufgrund des Brandes nicht mehr exakt nachvollziehbar. Die Feuerwehr Haunshofen löschte den Brand, bevor er auf das gesamte Stallgebäude übergreifen konnte. Dennoch entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)

