Ausstellung in Herrsching: Die Kunst der Transformation

"Metamorphose: Die Kunst der Transformation" lautet der Titel der RBK-Ausstellung in Herrsching. Zu den Ausstellenden gehört auch Angelika Böhm-Silberhorn.

Der Regionalverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberbayern West (RBK) präsentiert die Ausstellung „Metamorphose: die Kunst der Transformation“ im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching. Die Schau erkundet das universelle Phänomen der Metamorphose, das sowohl in der Natur als auch in der Kunst und im menschlichen Leben allgegenwärtig ist.

Die Metamorphose symbolisiert den Wandel, den Übergang von einem Zustand zum anderen. Sie kann Angst vor Veränderung hervorrufen, aber auch zu positiven Entwicklungen führen. Wie die Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt, spiegelt die Metamorphose die Essenz des Lebens wider. In den Werken dieser Ausstellung offenbaren sich individuelle Interpretationen, die mit Farben, Formen und Materialien experimentieren, um die Vielschichtigkeit dieses Phänomens darzustellen.

RBK-Mitglied Angelika Böhm-Silberhorn erhält im Mai den Kunstpreis des Landkreises Landsberg

Einige Kunstwerke zeigen den Übergang von Dunkelheit zu Licht, andere die Verwandlung von Vergangenheit zu Zukunft. Soziale, politische und spirituelle Transformationen werden ebenfalls thematisiert. Diese künstlerische Reise lädt dazu ein, sich von der universellen Anwesenheit des Wandels inspirieren zu lassen.

Christoph Franke, der Vorsitzende des RBK, betont die Bedeutung dieser Ausstellung: „Die Metamorphose ist ein Spiegelbild unseres Lebens und unserer Entwicklung. Wir sind stolz darauf, die Werke von 39 RBK-Mitgliedern zu präsentieren, die ihre individuellen Perspektiven auf diesen faszinierenden Prozess teilen. Mit dabei ist auch ein Gemälde von Angelika Böhm-Silberhorn, die im Mai den Kunstpreis des Landkreises Landsberg erhält.“

Der Regionalverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberbayern West (RBK) präsentiert die Ausstellung „Metamorphose: die Kunst der Transformation“. Mit dabei auch Angelika Böhm-Silberhorn. Foto: RBK

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 12. April, um 19 Uhr statt und wird musikalisch vom Jazz Trio „The Abstract Truth“ (Piano, Drums, Bass) aus Augsburg begleitet. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die Kunstwerke zu erkunden und sich von der Vielfalt der Transformation inspirieren zu lassen. Die Ausstellung läuft vom 13. April bis 29. Juni 2024 im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching, Rieder Straße 70. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 Uhr bis 19 Uhr sowie an den Wochenenden nach Rücksprache.

Für ambitionierte Künstlerinnen und Künstler aus dem Einzugsbereich Oberbayern West steht der RBK offen. Bewerbungen können an den Vorstand gerichtet werden. (AZ)