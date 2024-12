Findling erinnert an die Spender für den Wiederaufbau der Gemeindestege in Herrsching

Nach dem erfolgreichen Spendenaufruf „Stegneubau 2024“ der Gemeinde Herrsching wurde nun die Spendentafel an der Steganlage im Seewinkel, auf der die Namen aller Spender, die ihre Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben haben, aufgestellt. Die Spendentafel ist auf einem großen Findling angebracht, der rund 1,4 Tonnen schwer ist und von den Mitarbeitern des Bauhofes aufgestellt wurde.

Der Neuaufbau des Gemeindesteges am Sportplatz konnte dank einer großzügigen Spende ermöglicht werden. Dort wurde eine Tafel in Gedenken an Gertraud Klinge aufgestellt, die viele Jahre in Herrsching wohnhaft war. „Hier ist auch die Aktion der Freiwilligen Feuerwehren zu benennen, die den Gemeindesteg ehrenamtlich beplankt haben“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Herrschinger Rathaus.

Nach schwerem Sturm im Dezember 2023 sind große Teile der Gemeindestege in Herrsching zerstört

Insgesamt beträgt die Spendensumme demzufolge rund 113.000 Euro. Jeder Betrag, ob Geld- oder Sachspende, habe dabei geholfen, „diese wertvolle Gemeinschaftseinrichtung“ wieder herzustellen. Bereits im Juli 2024 konnten die neuen Stege fertiggestellt werden. Die Spendenaktion lief von Anfang März bis Ende Juli. Nötig geworden war die Aktion, nachdem bei einem heftigen Sturm im Dezember 2023 große Teile zerstört worden waren.

Die Gesamtkosten für den Neubau der Stege betrugen laut Gemeinde Herrsching rund 168.000 Euro, wovon rund 55.000 Euro von der Gemeinde selbst getragen werden müssen. „Wir sind immer noch überwältigt von den vielen Aktionen der Vereine, Gastronomiebetriebe und möchten uns bei jedem Einzelnen, der die Spendenaktion unterstützt hat, bedanken. Die Steine mit den Namen der Spender soll an die außergewöhnliche aber erfolgreiche Spendenaktion nachhaltig erinnern“, so Bürgermeister Christian Schiller. (AZ)