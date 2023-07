In Herrsching schütten Jugendliche eine Tonne mit altem Frittieröl aus

Ein 14-Jähriger schüttet am Kiosk Seewinkel in Herrsching eine Tonne mit rund 200 Liter altem Frittieröl um. Jetzt erwartet ihn eine eine Anzeige.

Am Samstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Herrsching mitgeteilt, dass am Kiosk Seewinkel eine Tonne mit rund 200 Liter altem Frittieröl umgeworfen wurde und das Öl im Erdreich versickert ist.

Da sich der Kiosk nur etwa ein bis zwei Meter über dem Niveau des Ammersees und zudem in unmittelbarer Nähe des Sees befindet, war eine Gewässerverunreinigung zu befürchten und das verschmutzte Erdreich musste durch eine Spezialfirma abgetragen und entsorgt werden. Aber nicht nur die Gefahr konnte beseitigt, auch die Verursacher konnten laut Polizeibericht ermittelt werden. Da der Tatort in einem videoüberwachten Bereich liegt, konnte auf den Aufnahmen zur Tatzeit eine Jugendgruppe festgestellt werden, aus deren Reihen einer die Tonne umwarf.

Der Jugendliche stellt sich selbst, ein Strafverfahren erwartet ihn dennoch

Die Kioskbetreiberin startete nach Angaben der Polizei selbst einen Zeugenaufruf in den sozialen Medien und noch am gleichen Tag meldete sich der 14-jährige Täter mit drei Freunden reumütig bei der Polizei in Herrsching.

Nach der gehörigen Standpauke durch die Polizisten erwartet den Jugendlichen nun auch noch ein Strafverfahren wegen Bodenverunreinigung sowie die nicht unerheblichen Kosten für die Spezialfirma. (AZ)

