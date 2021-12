Brand in Wohnwagen in Herrsching: Mann sorgt für gleich zwei Einsätze

In Herrsching rücken Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnwagen aus. Der Verursacher ist schnell ermittelt - und sorgt tags darauf für den nächsten Einsatz.

An Heiligabend hat im Bereich der Seepromenade in Herrsching ein Wohnwagen gebrannt. Laut Polizei nahm gegen 14.45 Uhr ein Zeuge Rauch wahr, der aus dem im Bereich zwischen Seepromenade und Keramikstraße abgestellten Wohnanhänger austrat und verständigte daraufhin Feuerwehr und Polizei.

Vor Ort stellten die Freiwillige Feuerwehr und eine Streife der Polizeiinspektion Herrsching einen Brand im Wohnwagen fest, welcher gelöscht wurde. Als Ursache wurde eine eingeschaltete Kochstelle ermittelt. In der Nähe des Wohnwagens konnte dann ein Tatverdächtiger, ein 62-jähriger ohne festen Wohnsitz, aufgefunden werden. Dieser nutzte den Wohnwagen wohl zur Übernachtung und zum Aufwärmen. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, so die Polizei.

Herrsching: Mann zündet Decke in einem Kochtopf an

Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 10.45 Uhr beobachteten dann Zeugen den 62-jährigen dabei, wie er sich wieder im Wohnwagen aufhielt und dort in einem Topf seine eigene Decke anzündete, um sich zu wärmen. Er wurde dann zunächst vor Ort durch die Streife in Gewahrsam genommen und nach Abschluss aller Maßnahmen auf der Dienststelle und eine Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wieder entlassen.

Den 62-jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung durch Brandlegung, teilt die Polizei mit. (lt)

