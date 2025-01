Vandalismus: Unbekannte demolieren neue WC-Anlage am Bahnhof Herrsching

In Herrsching ist das Entsetzen groß: Die neue WC-Anlage am Herrschinger Bahnhof, insbesondere die Zuwegung, soll in den nächsten Wochen fertiggestellt und zur Benutzung freigegeben werden. Derzeit ist die Anlage noch von einem Bauzaun umzäunt. Am Donnerstag wurde jedoch festgestellt, dass ein Seitenelement der Fassade, welches aus einer speziell beschichteten Glasoberfläche besteht, um Schmierereien leichter reinigen zu können, mutwillig zerschlagen wurde. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit bisher nicht beziffert werden. Eine Anzeige bei der Polizeiinspektion Herrsching wurde bereits erstattet.

„Wir sind erschüttert über den respektlosen Umgang mit öffentlichem Eigentum.“

Außerdem hat ein Herrschinger Bürger nach Angaben der Gemeinde Herrsching 1000 Euro als Belohnung für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters oder der Täter gespendet. Wir sind erschüttert über den respektlosen Umgang mit öffentlichem Eigentum“, so Christoph Schmidt von der Liegenschaftsverwaltung..

Wer Hinweise geben kann, kann sich entweder an die Polizeiinspektion in Herrsching unter der Telefonnummer 08152/93020 oder an die Gemeinde Herrsching unter der Telefonnummer 08152/3740 wenden. (AZ)