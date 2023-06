Wie es Ursula Kirchenmayer aus Herrsching den Boden unter den Füßen wegzog

Wie es sich anfühlt, wenn die Nachbarin zur Gefahr wird und keiner hilft, hat die Ex-Berlinerin selbst erlebt und beschreibt diese traumatische Zeit in ihrem Debütroman.

Ein Paar dunkelblauer Gummistiefel steht auf dem Absatz vor der Haustür, auf der Holzbank unter dem Fenster warten ein paar Zweige darauf, dass sie jemand hineinnimmt und vor dem Kamin stapelt. Im Haus geht die offene Küche über ins helle Wohnzimmer, das mit seinem Dielenboden, den deckenhohen Bücherregalen, dem großen Esstisch aus Holz und den zur Seite geräumten Spielzeugen Geborgenheit und Gemütlichkeit ausstrahlt. "Hier igle ich mich mit meinem Kaffee und meinem Laptop ein, solange die Kleinen im Kindergarten sind", sagt Ursula Kirchenmayer. Seit drei Jahren lebt die 38-Jährige mit ihrem Freund Alex und ihren Kindern Noah, fünf, und Milena, drei, in Herrsching, in einer kleinen Siedlung mit 70er-Jahre-Einfamilienhäuschen, mit Spielplatz und nur ein paar Fußminuten vom See entfernt.

Vor ihr auf dem Tisch, den Alex gezimmert hat, liegt ein gebundenes Buch mit grünem Leseband. "Der Boden unter unseren Füßen", Ursulas erster Roman. Vier Jahre lang hat die Absolventin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig an den 400 Seiten geschrieben, die ihre Geschichte erzählen. Eine verstörende und doch wahre Geschichte, die Ursula und Alex in Berlin durchlebt haben.

Ein Paar, das noch gar nicht lange eins ist, erwartet Nachwuchs. Das hippe Leben ungebundener und notorisch klammer Kreativer zwischen Dating-Apps und Lesungen, WG-Zimmern und Kneipenbesuchen würde ziemlich bald enden. Die dramatische Wohnungsnot in der Großstadt pervertiert die drängende Suche nach einer familiengerechten Bleibe in ein erniedrigendes Gerangel mit ähnlich verzweifelten Mitbewerbern. Ein Wohnungstausch rettet Laura und Nils. "Altbau in einer wenig befahrenen Seitenstraße, 92 Quadratmeter, 3 Zimmer, Hinterhaus. In der Nähe ein kleiner Park."

Erlösung aus der Wohnungsnot entpuppt sich als Falle

Doch entpuppt sich die vermeintliche Erlösung noch vor der Geburt des Sohnes als Falle. Denn direkt unter ihnen wohnt Peggy. Eine hochgradig schizophrene Frau, die auf ihre Wohnung im ersten Stock fixiert zu sein scheint, und schlimmer noch: auf Lauras neugeborenes Kind. Sind es anfangs noch obszöne Beleidigungen und hasserfüllte Blicke durch die Fenster, mit denen die Nachbarin in die Wohnung der jungen Familie eindringt, gipfelt die Bedrohung rasch in eine reale Gefahr: Peggy, die immer wieder mit einem Messer durch das Haus und durch die Nachbarschaft irrt, tritt ihre Wohnungstür ein. Was hat sie vor? Will sie das Kind holen, weil sie ihr eigenes verloren hat?

Nie ist eine Frau verletzlicher als nach der Geburt des ersten Kindes. Nie mehr auf sich selbst zurückgeworfen und sich gleichzeitig auch nie fremder. Kirchenmayer beschreibt das so: "Lauras T-Shirt war nass. Aus der Brust tropfte Milch. Sie konnte sich immer noch nicht an das Gefühl gewöhnen. Als ob sie seit der Geburt ein bisschen Tier geworden wäre." In ebendiesem Moment der Schwäche und des Kontrollverlustes bricht im Roman – und im Leben Kirchenmayers – eine unberechenbare Gefahr von außen ins Innere ein und zerstört die letzte Sicherheit, die der eigenen vier Wände.

Der Roman ist Traumaverarbeitung und Traumerfüllung zugleich

Ursula sagt: "Ich konnte keinen Rucksack packen und einfach weiterziehen, wie ich es früher hätte machen können. Jetzt mit Baby war alles so viel langsamer, mühsamer." So existenziell bedrohlich die Situation in der Wohnung auch ist, eine Alternative gibt es nicht. Denn weder die Wohnungsverwaltung noch der sozialpsychiatrische Dienst noch der Betreuer der kranken Nachbarin können oder wollen helfen, weder dem Paar noch Peggy.

In Dießen liest Ursula Kirchenmayer aus ihrem Debütroman in der Buchhandlung Colibri. Unser Bild zeigt sie bei einer Lesung in der Bücherinsel Herrsching. Foto: Susanne Böllert

"Ja", sagt die Autorin, die schon als Jugendliche geschrieben hat, "der Roman ist natürlich auch eine Traumaverarbeitung. Aber nicht nur. Denn nicht alles, was im Buch passiert, ist real und nicht alles, was passiert ist, ist im Buch gelandet." Die junge Frau mit dem schweren, dunklen Haar, den klaren Gesichtszügen und den blauen Augen fährt lachend fort: "Manchmal wissen wir selbst nicht mehr, ist das damals wirklich genauso passiert oder steht das nur so im Buch?" Doch eben durch die Verfremdung und die literarische Gestaltung des Widerfahrenen hat Kirchenmayer die Hoheit über ihre Geschichte zurückerlangt. Statt einer feindlichen Fremden ausgeliefert zu bleiben, hat die Autorin sie in eine Romanfigur transformiert, das Erlebte in Fiktion gewandelt.

Die strikt beibehaltene Perspektive des Paares ist jedoch nicht nur Stilmittel, sondern auch aus Respekt gegenüber der seelisch Schwerkranken gewählt, wie Ursula erklärt: "Ich wollte mir nicht die Geschichte der Nachbarin, über die wir im Grunde nie etwas erfahren haben, aneignen. Nicht, nachdem wir dafür gesorgt hatten, dass sie ihre Wohnung verlässt." Nach vielen Monaten der Angst und Hilflosigkeit hatten sie schließlich per Gerichtsbeschluss erwirkt, dass die Nachbarin ausziehen musste.

Ursula Kirchenmayer arbeitet derweil an ihrem zweiten Buch

Kirchenmayer verwebt in den Hauptplot geschickt viele weitere Aspekte, sodass ihr thrillerartiger Debütroman auch eine Liebesgeschichte geworden ist. Besonders zieht aber das psychologische Verwirrspiel in Bann, mit dem Kirchenmayer die Grenzen zwischen gut und böse, gesund und krank auflöst und uns zweifeln lässt, ob nur die Nachbarin dem Wahn verfallen ist, oder nicht auch Nils und Laura einen Realitätsverlust erleiden. Zu guter Letzt hat Kirchenmayer, Gewinnerin zahlreicher Literaturwettbewerbe, einen Generationenroman skizziert, der analysiert, wie Eltern, Sozialisation und Herkunft einen Menschen prägen.

Der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit widmet sich Ursula in ihrem zweiten Buch, an dem sie derzeit arbeitet, noch eingehender. Als Banatschwäbin in Lugoj, Rumänien, geboren, kam sie mit einem Jahr nach Nürnberg und erlebte den wirtschaftlichen Aufstieg ihrer fleißigen und ernsthaften Einwandereltern mit – und das Für-immer-anders-Sein der Entwurzelten.

In Herrsching hat die Ex-Hauptstädterin neue Wurzeln geschlagen

Eigene Wurzeln geschlagen hat die Ex-Hauptstädterin nun in Herrsching. Sie ist dankbar, heute am Ammersee leben zu können, in Alex‘ altem Elternhaus, das sie derzeit Stock für Stock sanieren. Der Boden unter Ursulas Füßen ist seit letztem Sommer übrigens ein schmaler Ackerstreifen, den sie und Alex auf einer Anhöhe am Rande Herrschings gepachtet haben, um dort mit Milena und Noah Salat und Kartoffeln zu pflanzen.

Ursula Kirchenmayer liest aus ihrem ersten Roman "Der Boden unter unseren Füßen" am Freitag, 16. Juni, ab 20 Uhr in der Buchhandlung CoLibri in Dießen. Erschienen ist das Buch im dtv-Verlag.