Herrsching

18:30 Uhr

Wiederaufbau der öffentlichen Badestege in Herrsching weiter nicht in Sicht

Plus Während sich der Aufbau der von Sturmtief Zoltan zerstörten öffentlichen Badestege in Herrsching noch verzögert, sind einige private Stege bereits repariert und in wieder Betrieb.

Von Susanne Böllert

Knapp vier Monate sind vergangen, seit Sturm Zoltan die Wellen in der Herrschinger Bucht derart aufgepeitscht hat, dass sie sich sowohl sämtliche Stege geholt als auch die Promenadenmauer im Bereich des Seehofs stark beschädigt haben. Die Mauer hat die Gemeinde auf einer Länge von etwa zehn Metern am Eingang zum Kurpark sowie auf weiteren zwei Metern in Höhe des Biergartens inzwischen wieder instand gesetzt. „Sie war im Beton zerstört“, berichtet Axel Eckel vom Bauamt, „wir mussten sie vom Fundament her nach oben wieder aufbauen.“ Der Bauzaun stehe nur noch zum Schutz der Ansaat dort. Die Arbeiten hier sowie die Ausbesserung der stellenweise unterspülten Promenade in Höhe der „Bayrischen Brandung“ seien aber abgeschlossen.

Ein anderes Bild bietet sich dem Spaziergänger auf der „längsten Promenade Deutschlands“, mit der Herrsching gern für sich wirbt, wenn er die Stege in Augenschein nimmt. Denn sowohl die beiden öffentlichen Badestege im Seewinkel als auch der Gemeindesteg in Höhe der Sportplätze bieten ein schauriges Bild der Zerstörung. Der bleierne, von Sahara-Staub getränkte Himmel trug in den letzten Tagen zur Weltuntergangsstimmung noch bei. Angesichts des nahenden Sommers wird aber die Frage dringlicher, ob der Badeort die Stege rechtzeitig wieder aufbauen kann. Frühe Schwimmer und erste Sonnenanbetende, aber auch Yogis und Yoginis vermissen „ihre Stege“ bereits schmerzlich. Doch müssen auf der einen Seite voraussichtlich 200.000 Euro für den Wiederaufbau berappt werden (wir berichteten). Allerdings fehlt es noch an den nötigen Genehmigungen, um Stegbauer mit der Errichtung eines neuen Gemeindestegs sowie eines neuen T-förmigen Schwimmstegs im Seewinkel betrauen zu können.

