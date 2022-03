Hoffen auf eine Einigung bei der Eselfarm in Pähl

Plus Im Streit um die Eselfarm in Pähl muss endlich eine Lösung her, kommentiert AK-Redakteur Christian Mühlhause.

Die Eselfarm in Pähl ist ein tolles Angebot. Kinder und Familien können dort wunderbare Stunden erleben und wertvolle Erfahrungen im Umgang mit den Tieren sammeln. Solche Projekte sind unterstützens- und erhaltenswert. Dass das Landratsamt Weilheim-Schongau hier aber keinen juristischen Präzedenzfall schaffen und errichtete Gebäude nachträglich genehmigen will, ist auch nachvollziehbar. Es ist bedauerlich, dass die einfachste Lösung hier nicht zum Tragen kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

