Zigarettenautomat in Holzhausen beschädigt

Ein Zigarettenautomat ist am späten Samstagabend in Holzhausen beschädigt worden. Wie die Dießener Polizei meldet, konnte gegen 23.40 Uhr ein Zeuge beobachten, wie eine bislang unbekannte, männliche Person auf einen an der Verwaltungsschule aufgestellten Zigarettenautomaten einschlug. Hierdurch wurde das Display des Geräts beschädigt. Währenddessen hielten sich zwei ebenfalls männliche Personen am gegenüberliegenden Bahnübergang auf. Als die drei Männer angesprochen wurden, weigerten diese sich, für eine spätere Schadensregulierung ihre Identität preiszugeben. Als der Beobachter schließlich den Notruf wählte, flüchteten die drei jungen Männer in Richtung Riederau. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

