Mann verunglückt bei Gartenarbeiten in Inning tödlich

Bei Arbeiten in einem Garten in Inning ist ein Mann tödlich verunglückt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, passierte das Unglück am Dienstag, als der 29-Jährige mit einem Aufsitzrasenmäher Gartenarbeiten verrichtete. Er verstarb einen Tag später an seinen schweren Verletzungen.

Der junge Mann mähte in Inning auf dem erhöht zur Straße liegenden Grundstück seiner Eltern den Rasen und durchbrach in der Folge aus noch ungeklärter Ursache mit dem Aufsitzrasenmäher den Gartenzaun. Anschließend stürzte er mit dem Gefährt auf die asphaltierte Straße. Er erlitt massive Schädelverletzungen und wurde zur Behandlung mittels Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Dort verstarb der Verunglückte am gestrigen Mittwoch.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und geht nach ersten Erkenntnissen von einem alleinbeteiligten Unfallgeschehen aus. (AZ)