Unfall bei Inning mit schweren Verkehrsbehinderungen

Am Freitag gegen 9.35 Uhr erreichten die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord und die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck mehrere Anrufe zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A96 in Fahrtrichtung München, zwischen der Anschlussstelle Inning am Ammersee und dem Parkplatz Martinsberg.

Nach dem Eintreffen konnte die Streifenbesatzung der zuständigen Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck zwei vollkommen beschädigte Pkw feststellen, einer quer stehend die rechte Fahrspur und den Standstreifen und der andere Pkw hatte die rechte und die linke Fahrspur blockiert. Eine erste Auswertung von Spuren an der Unfallstelle und die Befragung der Unfallbeteiligten lassen folgenden Unfallhergang vermuten: Demnach hatte der Fahrer eines neuwertigen Pkw, Mercedes-Benz, ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die A96 in Fahrtrichtung München, kurz vor dem Parkplatz Martinsberg, auf dem rechten Fahrstreifen befahren, so die Polizei. Zeugen war er hinsichtlich seiner Fahrweise aufgefallen, sodass der Fahrer mit dem Mietfahrzeug immer wieder in Richtung des Strandstreifens geriet, diese Fahrfehler aber zunächst wieder korrigierte. Plötzlich kam der Mercedes vollkommen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte bei hoher Geschwindigkeit mit der rechten Schutzplanke. Aufgrund der Dynamik des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug anschließend über beide Fahrspuren und touchierte mit der Front die linke Leitplanke. Der Fahrer eines Pkw ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Berchtesgadener Land, welcher hinter dem Mercedes die rechte Spur befahren hatte, krachte mit der Fahrzeugfront in das Heck des schleudernden Mercedes.

Gegen den Fahrer des Mercedes wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen werden bei der VPI Fürstenfeldbruck geführt. Am Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, welcher von den aufnehmenden Polizeibeamten auf 48.000 Euro geschätzt wurde. Am VW entstand ebenfalls Totalschaden. Die Schätzungen zur Schadenshöhe belaufen sich hier auf 8000 Euro. An Verkehrseinrichtungen, also den tangierten Schutzplanken, entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Die beiden jeweils alleine in ihren Fahrzeugen befindlichen Fahrer wurden leicht- bis mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht.

Durch im Rahmen des Unfallgeschehens ausgelaufene Betriebsstoffe waren beide Fahrstreifen einschließlich des Standstreifens massiv verschmutzt worden, was eine aufwendige Reinigung erforderlich machte. Die Richtungsfahrbahn nach München war im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr komplett gesperrt. Ab 10.15 Uhr wurde der aus Richtung Lindau auflaufende Fahrzeugverkehr an der Anschlussstelle Inning ausgeleitet.

Erst ab 11.30 Uhr konnten zunächst der linke Fahrstreifen und dann sukzessive der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Um 12.00 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn München wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass für den Tunnel Eching aufgrund des Rückstaus Blockabfertigung angeordnet wurde. Zur technischen Rettungen und Absicherung der Unfallstelle befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Steinebach und Inning im Einsatz. Die Versorgung dem Verletzen wurde durch zwei RTW-Besatzungen und einen Notarzt gewährleistet. Der Einsatz der Rettungskräfte wurde durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Inning flankiert, welche die Ausleitung des Verkehrs in Richtung München übernahmen und die Reinigungsarbeiten koordinierten. (AZ)