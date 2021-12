Dießens Pfarrer im Interview: Über Alleinsein und Spaltung der Gesellschaft

Plus Pfarrer Josef Kirchensteiner aus Dießen spricht über den „Riss in der Gesellschaft“, das Alleinsein und wie er Weihnachten feiert. Warum es keinen Festbraten gibt.

Lieber Herr Kirchensteiner. Sie sind Pfarrer in Dießen. In wenigen Tagen ist Weihnachten. Für die einen ist es die stressigste Zeit des Jahres, für die anderen dagegen die schönste. Freuen Sie sich eigentlich auf Weihnachten?