Die Jugendarbeit in Dießen soll krisensicher werden

Plus Wie kann eine kontinuierliche Jugendarbeit gewährleistet werden? Diese Frage beschäftigt den Markt Dießen. Warum das Jugendzentrum den Jugendlichen derzeit nur sporadisch zur Verfügung steht.

Bis Ende Mai wird das kommunale Jugendzentrum (JuZ) der Gemeinde Dießen aufgrund einer Erkrankung von JuZ-Leiter Simon Brieger voraussichtlich geschlossen bleiben. Während dieser Zeit werden in den Räumlichkeiten Sanierungsarbeiten vorgenommen. Briegers Kollege, der kommunale Streetworker Alexander Sauter, wurde vom Gemeinderat ermächtigt, während der Krankheitszeit Briegers das JuZ nach Absprache mit Bürgermeisterin Sandra Perzul zumindest tageweise zu öffnen. Über eine zukünftige krisensichere Formation der personellen Ressourcen wird aktuell im Rathaus nachgedacht.

Zur Sitzung legte Alexander Sauter, der seit Januar 2023 als kommunaler Streetworker in Dießen arbeitet, dem Gemeinderat auf Antrag von Johannes Wernseher ( CSU) seinen aktuellen Sachstandsbericht vor. Die neue Kollegin der beiden Pädagogen, die interkommunale Streetworkerin Katharina Frankl, die für Schondorf, Utting und Dießen zuständig ist, ließ sich ebenfalls wegen Krankheit entschuldigen.