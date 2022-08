Bürgerentscheid in Dießen: Ein klares Votum und verbrannte Erde

Plus Ein klares Ergebnis beim Bürgerentscheid zum Parkplatz-Ausbau an der Rotter Straße, eine gerine Bürgerbeteiligung und fragwürdige Argumente: Unser Redakteur Dominic Wimmer blickt auf das Abstimmungsergebnis in Dießen.

Dießen hat abgestimmt. Eine klare Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hat gegen den Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße gestimmt. Mit 40 Prozent ist die Beteiligung beim Bürgerentscheid jedoch sehr schwach ausgefallen. Die Strategie der Bürgerinitiative - eine starke Öffentlichkeitsarbeit - ist perfekt aufgegangen, Gegner eines Vorhabens gehen in der Regel häufiger zu solchen Abstimmungen als Befürworter.

