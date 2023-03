Der Schulwald in Pähl: Was Hänschen nicht lernt...

Menschen, wie die Pähler Försterin Raphaela Blacek, die seit Jahren bei Schulkindern das Bewusstsein für eine schützenswerte Natur stärken, gebührt großer Dank.

"Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr" – in der Grundschule in Pähl haben sich die Verantwortlichen dieses alte Sprichwort zu eigen gemacht und führen Mädchen und Buben gezielt an Themen wie Umweltschutz und Naturbewusstsein heran. Und das seit mittlerweile zehn Jahren. Damals waren Klimaschutz und Klimakrise nicht so populär. Und dennoch gab es Menschen, wie die Pähler Försterin Raphaela Blacek, die vorausschauend die Natur im Blick hatten und bis heute haben.

Das Bewusstsein für eine schützenswerte Umwelt weiter stärken

Kinder, die selbst einen Baum pflanzen, ihn beim Wachsen und Gedeihen und manchmal auch beim Absterben begleiten können, fühlen sich der Natur und ihrer Vielfalt weitaus mehr verbunden als diejenigen, die nur in der Theorie erfahren, welche immense Bedeutung ein Wald für unser Klima hat.

Wie in vielen anderen Bereichen des Lebens auch kann über die Kinder das Bewusstsein für eine schützenswerte Umwelt bei den Erwachsenen weiter gestärkt werden. Denn nur, wenn wir alle – auch mit noch so kleinen Handlungen – unseren Beitrag zur Klima- und Energiewende leisten, dann werden die Hänschen von heute als Hans von morgen eine Chance haben, auch in Zukunft die Schönheit unserer Erde erleben zu können. Danke an alle, die ihren Teil dazu beitragen.