Der weite Weg zu einem nachhaltigen Leben

Plus Das Projekt Mitmach-Region Ammersee Landsberg will Anstöße für einen anderen Lebensstil geben. Doch das ist eine mühsame Angelegenheit.

Der Lebensstil in unserem Land ist alles andere als nachhaltig. Würden alle auf der Welt so leben wie hierzulande, wären die jährlich verfügbaren Ressourcen der Erde in diesem Jahr bereits am 4. Mai verbraucht, rechnet es die Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch vor. Allein das zeigt, wie weit der Weg zu einer wirklich nachhaltigen Lebensweise ist – trotz Windrädern und Wärmepumpen. Auch Aktionen wie der 100-Tage-Sprint der Mitmach-Region Landsberg werden nicht allzu weit dorthin führen. Aber solche Anstöße sind wichtig und richtig, durch Begegnung und Erfahrungsaustausch verbreiten sich Ideen und Handlungsansätze.

Vordergründig sieht die Entwicklung beim Energieverbrauch in Deutschland gar nicht so schlecht aus: Zwischen 1970 und 2021 hat er sich um etwa drei Prozent verringert und inzwischen werden die Hälfte des Stroms und etwa ein Fünftel der Wärme regenerativ erzeugt. Andererseits tragen unsere Konsumbedürfnisse dazu bei, dass sich etwa in China im selben Zeitraum der Energieverbrauch verachtzehnfacht hat. Dort wird jetzt mehr als zwölfmal so viel Energie verbraucht wie in Deutschland.

