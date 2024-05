Dießener Kunstanstalt: Erbpacht ist eine naheliegende Idee

Plus Die Freien Wähler legen endlich einen konkreten Vorschlag für die ehemalige Kunstanstalt in Dießen auf den Tisch. Geht der Plan auf, wäre das das Beste für die Industriebrache mitten im Ort.

Die Freien Wähler waren es, die bereits vor fast drei Monaten die Initiative ergriffen und einen konkreten Vorschlag für den weiteren Umgang mit der ehemaligen Kunstanstalt Jos. C. Huber in der Dießener Johannisstraße gemacht haben: Die Industriebrache, die die Gemeinde 2014 geerbt hat, soll über einen Erbpachtvertrag einer sozial-kulturellen Verwendung zugeführt werden. Für die Sondersitzung des Gemeinderats dürfte also eine gute Diskussionsgrundlage gegeben sein.

Die Überlegungen der Freien Wähler sollten aufgegriffen werden. Macht die Gemeinde ihre Liegenschaft einfach nur zu Geld, wird immer wieder zu hören sein, damit sei eine Chance für das soziale und kulturelle Leben vergeben worden. Außerdem ist es eine Illusion zu glauben, einem Investor ganz konkret auferlegen zu können, was er zu tun habe, das lehrt etwa die Papierbach-Bebauung in Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen