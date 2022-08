Keine Besserung in Sicht bei der Kinderbetreuung

Wenn die Kindertagesstätten im Frühjahr die Zu- und Absagen für Betreuungsplätze verschicken, dann liegen Freunde und Frust oft nah beieinander. Im Mai ging das Landratsamt Landsberg noch davon aus, dass 300 Plätze im Kreis fehlen. So schlimm ist es zum Glück nicht gekommen. Dennoch sind etwa 150 Familien unversorgt. Und wer keine helfende Familie im Hintergrund hat, kann seinem Arbeitgeber erklären, dass aus dem Wiedereinstieg in den Beruf doch noch nichts wird. Schaut man auf die Miet- und Kaufpreise bei Immobilien, wird klar, dass es ohne zweites Gehalt inzwischen schwierig ist, über die Runden zu kommen. Rasant steigende Strom- und Energiepreise kommen jetzt noch hinzu.

