Städtepartnerschaft braucht mehr als zwei Namen auf einem Schild

Plus Dießen wird städtepartnerschaftlich von zwei französischen Gemeinden umworben. Gelingen kann interkommunale Freundschaft aber nur, wenn beide Seiten gleichermaßen daran arbeiten.

Partnerschaften und Freundschaften sind grundsätzlich immer eine Bereicherung des eigenen oder auch des öffentlichen Lebens. Zumindest, wenn sie gepflegt und auf Augenhöhe gelebt werden. Interesse zu zeigen an dem, was für die andere Seite wichtig ist, ist Grundvoraussetzung für ein gutes Gelingen. Geht eine Gemeinde eine Partnerschaft mit einer Kommune aus einem anderen Land ein, kann diese Partnerschaft nur dauerhaft Bestand haben, wenn nicht nur auf der oberen Verwaltungsebene ein Austausch stattfindet und ein weiterer Ortsname auf dem Partnerschafts-Schild am Ortseingang aufgelistet ist, sondern auch in der Bürgerschaft aufrechtes Interesse an gemeinsamen Aktionen zeigt.

Sprachbarrieren, die es sicherlich bei der von Heinz Jaeger aus Dießen ins Auge gefassten Partnerschaft mit zwei französischen Gemeinden geben wird, lassen sich durch Aufgeschlossenheit und "mit Händen und Füßen" ganz sicher überwinden. Dann wäre der Anfang schon gemacht.

