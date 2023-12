Kommentar

Starkes Signal an Firmen nach Großbrand in Schondorf

Mehrere Gewerbetreibende sind von dem Brand der Gewerbehalle in Schondorf betroffen

Plus Der Brand in Schondorf gefährdet die Existenzen von Firmen. Deren Unterstützung durch Spenden ist richtig und wichtig, ändert aber nichts am Grundproblem der Unternehmer.

Von Christian Mühlhause

Innerhalb weniger Minuten ist bei dem Brand der Gewerbehalle in Schondorf alles, was sich die Unternehmer teils über Jahrzehnte aufgebaut haben, ein Opfer der Flammen geworden, ein absolutes Horrorszenario. Nach dem Schock kommt die Frage, wie es nun weitergehen soll.

Selbst wenn Geschäftspartner und Kunden derzeit Verständnis für die schwierige Situation haben und Aufschub gewähren, muss das Geschäft möglichst schnell wieder laufen, denn ohne Einnahmen geraten die Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage. Schlimmstenfalls ist deren Existenz bedroht. Käme es zum schlimmsten aller Szenarien, wäre das in vielerlei Hinsicht schlecht. Es würden Arbeitsplätze und Gewerbesteuer für die Gemeinde wegfallen und einen Handwerker zu bekommen, ist in vielen Bereichen ohnehin schon ein Geduldsspiel und würde sich weiter verschärfen, wenn diese Unternehmen vom Markt verschwinden.

