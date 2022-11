Was für eine Karriere! Das Elle Projekt wirbelt den Ammersee auf

Plus Der Theatergruppe "Elle Kollektiv" gebühren größter Respekt und Anerkennung – nicht nur, aber auch für ihr neuestes Projekt, einen Kinofilm zu produzieren. Ein Kommentar.

Wow, was für eine Karriere! Besser gesagt, was für Karrieren! Da schafft es die Theatergruppe "Elle Kollektiv" doch tatsächlich auf die Kinoleinwand und zum gedruckten Ammersee Kurier gesellt sich ein passender Fernsehsender dazu. Zugegeben – "Ammersee Kurier TV" ist fiktiv. Ganz anders das "Elle Kollektiv" um Louis Panizza und Luis Lüps.