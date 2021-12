Weihnachten: Es kann, darf und soll gefeiert werden

Das Team des Ammersee Kuriers wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest! Lasst uns diejenigen nicht vergessen, die an Heiligabend alleine sind. Ein Kommentar.

Auch wenn laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Lockdown vor Weihnachten wohl nicht in Erwägung gezogen wird, bleibt ein ungutes Gefühl zurück. Was kommt beziehungsweise rollt da auf uns zu? Die Sorge vor der Omikron-Variante ist bei vielen groß. Da kommt Weihnachten, das Fest der Familie und der Liebe, gerade recht, Abstand vom zermürbenden Corona-Alltag zu gewinnen.

Weihnachten: Unbeschwerte Festtage nur mit negativem Corona-Test

Die gute Nachricht ist: Es kann, darf und soll gefeiert werden – ein Stück weit Normalität also. Aber Leichtsinn sollte trotzdem vermieden werden. Alle – auch die Geimpften und Genesenen – sollten sich testen lassen, ehe sie ihre Liebsten besuchen. Auch wenn die Testkapazitäten immer noch knapp zu sein scheinen: Negativ getestet steht unbeschwerten Festtagen im Grunde nichts im Wege.

Großes Danke an Pflegende in Krankenhäusern und Seniorenheimen

Denken wir an diejenigen, die in der Weihnachtszeit nicht mit der Familie und Freunden zusammen sein können, weil sie zum Beispiel in Quarantäne oder krank sind. Und lasst uns diejenigen nicht vergessen, die zum Beispiel in den Krankenhäusern und Pflegeheimen an Heiligabend arbeiten. Danke, dass Sie für andere da sind!

Das gesamte Team des Ammersee Kuriers wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest!

