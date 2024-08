Wohnungssituation am Ammersee wird nicht erst ein Problem, es ist bereits eins

Gewöhnlich spielen die Horror-Mietwohnungs-Such-Geschichten in Berlin oder München. Zu viel Andrang auf ein paar überteuerte Quadratmeter. Doch an die Hauptstadt Mietpreise kommen die Gemeinden am Ammersee im Mietspiegel dieses Jahres dran oder liegen sogar darüber. Durchschnittlich kostet der Quadratmeter in einem Wohnungsmietverhältnis an der Westseite des Sees bei etwa 13,50 Euro, Tendenz steigend. Was für Mieterinnen und Mieter bereits ein Problem ist, könnte sich langfristig negativ auf die Gemeinden und ihre Infrastruktur auswirken. Diese wird gewöhnlich vom Mittelstand erhalten und gestärkt, doch was, wenn dieser wegfällt?

