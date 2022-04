Landkreis Landsberg

Eresing: CSU-Urgestein Thomas Goppel wird 75 Jahre alt

Plus Dr. Thomas Goppel, ehemaliger CSU-Generalsekretär und Staatsminister, wird 75 Jahre alt. Die Nähe zu den Menschen, nicht nur im Landkreis Landsberg, ist ihm nach wie vor besonders wichtig.

Von Frauke Vangierdegom

„Ich wäre nicht Thomas Goppel, würde ich meine Energie nicht jeden Tag in die an mich herangetragenen Aufgaben stecken“ – so die Antwort auf die Frage, ob er mit 75 Jahren nicht nachdenke, das Leben in Ruhe zu genießen. Dr. Thomas Goppel, ehemaliger CSU-Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Landesentwicklung und Umweltfragen oder auch Wissenschaft, Forschung und Kunst, feiert am Samstag, 30. April, Geburtstag. Das Landsberger Tagblatt hat ihn in Eresing besucht.

