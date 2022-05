Weilheim: Mann will Streit schlichten und wird niedergeschlagen

In Weilheim streiten sich ein Mann und eine Frau auf offener Straße. Ein Anwohner will dazwischengehen und wird niedergestreckt.

Sein beherztes Eingreifen bei einem Streit hat ein Weilheimer am Dienstagabend teuer bezahlt. Laut Polizeibericht nahm der 40-Jährige gegen 20.30 Uhr in der Nachbarschaft einen heftigen Streit wahr, der sich auf der Straße im Bereich der Schwaiger-/Ecke Kormannstraße abspielte. Der 40-Jährige wollte helfen und schlichtend dazwischen gehen, als der männliche Beteiligte des Streits ihn vollkommen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht traf und dadurch niederschlug.

Durch den Schlag wurde dem Mann ein Zahn ausgeschlagen und durch den Sturz erlitt er eine Kopfplatzwunde, so die Polizei. Der Schläger ergriff daraufhin mit einem Rad die Flucht in Richtung Stadtmitte. Die beteiligte Frau wollte gegenüber der Polizei zunächst keinerlei Angaben machen - weder über sich noch über ihren Streitpartner. Erst nach geraumer Zeit gab sie schließlich ihre Personalien preis. Der couragierte Weilheimer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund von Ermittlungen wird nun ein 27-Jähriger aus Weilheim der Tat verdächtigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0881/640-0 zu melden. (lt)