Nachruf

13:11 Uhr

St. Ottilien: Abt Notker Wolf hat viele Menschen geprägt und inspiriert

Erzabt Notker Wolf war bis kurz vor seinem plötzlichen Tod am 2. April auch zu Autorenlesungen unterwegs.

Plus Der plötzliche Tod des emeritierten Abts Notker Wolf hat nicht nur seine Mitbrüder in der Erzabtei St. Ottilien tief erschüttert. Auch weltliche Wegbegleiter trauern um einen besonderen Kirchenmann.

Von Frauke Vangierdegom

Die Erzabtei St. Ottilien und viele Menschen in der Region trauern um den emeritierten Abt Notker Wolf OSB, der am 2. April im Alter von 83 Jahren völlig unerwartet gestorben ist. Wolf befand sich auf der Rückreise aus Italien, wo er zuvor noch Pilger begleitet hatte.

"Notker Wolf war mir gerade in jungen Jahren Inspiration und Unterstützung", sagt Opernsängerin Teresa Boning über den Verstorbenen. Boning war Schülerin am Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien und machte dort 2007 ihr Abitur. Es sei immer eine Bereicherung gewesen, mit Notker Wolf über Musik zu sprechen. "Er hat mich stets bestärkt, meinen eigenen Weg zu gehen, wofür ich ihm lebenslang dankbar sein werde." Gemeinsam mit ihrem Ehemann Wigald Boning wirkte die Sängerin auch beim alljährlich stattfindenden "Circus St. Ottilien" mit, einem Herzensprojekt von Notker Wolf.

