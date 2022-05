Utting will die Verkehrsbelastung senken

Plus Uttings Bürgermeister und das Staatliche Bauamt diskutieren Lösungsansätze für die Verkehrsbelastung. Welche Lösungsansätze es gibt.

Die Anwohner der Durchgangsstraße in Utting leiden seit Langem unter dem hohen Verkehrsaufkommen und forderten die Gemeinde bereits mehrfach zu Verbesserungen auf. Bürgermeister Florian Hoffmann und Verantwortliche des Staatlichen Bauamtes Weilheim haben nun bei einem Vororttermin diskutiert, an welchen Schrauben gedreht werden könnte, um Lärm und Fahrgeschwindigkeit zu dezimieren.