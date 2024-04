An der B2 bei Pähl beginnen die archäologische Untersuchungen

Bevor der Ausbau der B2 beginnen kann, werden nahe Pähl archäologische Untersuchungen durchgeführt. Diese könnten bis ins erste Halbjahr 2025 andauern. Was das für Autofahrer bedeutet.

An der B 2 zwischen der Abzweigung der Staatsstraße 2056 nach Pähl und der Abzweigung der WM 9 bei Unterhirschberg beginnen die archäologischen Untersuchungen.

Das gesamte Baufeld liegt in einem Bereich mit zahlreichen Bodendenkmälern. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wurde ein umfangreiches Untersuchungsprogramm aufgestellt und öffentlich ausgeschrieben.

Bekannte Denkmalflächen werden komplett nachgegraben

"Die Augsburger Firma Archbau wird nun mit den archäologischen Untersuchungen beginnen", heißt es in einer Pressemitteilung des staatlichen Bauamts in Weilheim. Bekannte Denkmalflächen im Baufeld werden komplett nachgegraben, in sogenannten Vermutungsflächen werden Suchstreifen angelegt und untersucht. Die Arbeiten werden dem Amt zufolge abschnittsweise ausgeführt, um weitere, nachfolgende Bauarbeiten wie zum Beispiel die Verlegung der Gashochdruckleitung im Sommer 2024 ausführen zu können.

Zeitgleich laufen im Bauamt die Planungs- und Ausschreibungsarbeiten für die weiteren Bauabschnitte an. Die Dauer der Arbeiten ist von möglichen Funden abhängig. Zunächst ist das gesamte Jahr 2024 und das erste Halbjahr 2025 dafür angesetzt. Für die Verkehrsteilnehmer sollten sich durch diese archäologischen Untersuchungen keine nennenswerten Behinderungen ergeben.

