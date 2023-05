Bürgermeisterwahl in Pähl sorgt für klare Verhältnisse

Marius Bleek tritt in Pähl gegen den langjährigen Bürgermeister Werner Grünbauer an: Das Wahlergebnis spricht deutlich für den 29-jährigen Herausforderer.

Die Pählerinnen und Pähler haben bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag eine klare Entscheidung getroffen: Sie haben sich für einen Neuanfang im Rathaus entschieden. Werner Grünbauer wurde nach zwölf Jahren im Amt abgewählt, sein Herausforderer Marius Bleek hat mit 57,2 Prozent der Stimmen den Wählerauftrag erhalten.

Marius Bleek, ein 29-jähriger Polizeivollzugsbeamte bei der Bundespolizei in München, erhielt 770 Stimmen, fast 200 mehr als Amtsinhaber Grünbauer, der auf 575 Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 66 Prozent. Bleek war von einem "Vertrauensbündnis für Pähl und Fischen" nominiert worden. Er lebt bislang in Germering, kündigte aber an, im Falle seiner Wahl nach Pähl ziehen zu wollen.

Grünbauer hatte die Geschicke der Gemeinde Pähl seit 2011 geleitet, nachdem sein Vorgänger Klaus Pfeiffer nach gerade mal drei Jahren als Bürgermeister zurückgetreten war. 2017 war Grünbauer als alleiniger Kandidat mit 77,7 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Erst vor wenigen Monaten hatte er aber bei einem Bürgerentscheid zum Rathaus-Neubau eine politische Schlappe einstecken müssen: Fast drei Viertel der Pählerinnen und Pähler sprachen sich damals gegen den Neubau aus.

