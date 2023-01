Ein Krautgarten für Pähl gegen steigende Lebenshaltungskosten

Die Gemeinde Pähl will wieder alte Wege bei der Lebensmittelversorgung gehen. Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, Gemüse selbst anzubauen.

Der Gemeinderat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung ausführlich mit dem Tagesordnungspunkt "Bürgerprojekt Gemüseanbau zur Eigenversorgung". Das Projekt wurde von Bürgermeister Werner Grünbauer vorgeschlagen.

"Als Beitrag zur Eindämmung der derzeit stark steigenden Lebenshaltungskosten sollte die Gemeinde Pähl den Bürgern die Möglichkeit zum Eigenanbau von Gemüse anbieten", so Grünbauer zur Begründung. Dafür könne die Gemeinde mit der Flurnummer 1521 "ein geeignetes Grundstück" anbieten.

Eine Interessenvereinigung soll gegründet werden

Aus "Gründen der Bewirtschaftungskontinuität" sollten laut Grünbauer keine einzelnen Parzellen vergeben werden. Besser sei es, wenn die Fläche "gemeinschaftlich bewirtschaftet" werde. Dafür sollte eine entsprechende Interessenvereinigung gegründet werden, etwa in Form eines Gartenbauvereins.

Noch offen ist, ob es genügend Interessentinnen und Interessenten für die Bewirtschaftung gibt. Bevor mit der Umsetzung des Vorhabens begonnen wird, soll daher ermittelt werden, wie viele Bürgerinnen und Bürger in welchem Umfang mitmachen wollen. Wer grundsätzliches Interesse hat, soll sich im Rathaus melden.

In einem ersten Schritt könnten laut Grünbauer 5000 Quadratmeter genutzt werden. Wenn weiteres Interesse vorhanden sei, sei eine Erweiterung auf rund zwei Hektar möglich. Dies sei die Größe der Fläche, die im Eigentum der Gemeinde ist und an den Verein verpachtet werden kann.

Keine Kleingartensiedlung mit Hütten

Die Gemeinderäte sprachen sich geschlossen für das Experiment aus. Dabei solle aber darauf geachtet werden, dass die Nutzung tatsächlich dem genannten Zweck entspricht. Einige Räte legen Wert darauf, dass es keine Kleingartensiedlung mit Hütten wird. Das Gelände solle grundsätzlich frei von Bebauung bleiben. Nur in der Nähe des Eingangs solle ein Schuppen gebaut werden, in dem Gartengeräte gelagert werden. Dies sei wichtig, da die Fläche außerhalb des Orts, etwa 700 Meter westlich des Sportplatzes liegt. Dafür ist sie gut mit dem Fahrrad zu erreichen, da die Umgehungsstraße durch eine Unterführung gequert werden kann.

Die Anlage solcher Flächen, die meist als Krautäcker oder Krautgarten bezeichnet wurden, war früher weitverbreitet, ist aber mit der Übernahme der Lebensmittelversorgung durch Supermärkte aus der Mode gekommen. In jüngster Zeit interessieren sich wieder mehr Menschen für die Selbstversorgung mit Gemüse.

Eigenproduktion erhöht die Versorgungssicherheit

Grund dafür sind nicht nur die steigenden Lebensmittelpreise, die Grünbauer als Hauptargument anführte. Auch aus ökologischer Sicht ist es sinnvoll, einen Teil seiner Lebensmittel vor Ort zu erzeugen, anstatt sie mit hohem Energieaufwand über weite Strecken zu transportieren. Außerdem erhöht die Eigenproduktion bei Krisen die Versorgungssicherheit. Grünbauer führte noch ein weiteres Argument an. Bei der gemeinsamen Bewirtschaftung könnte der Krautgarten auch zu einem Ort der Begegnung werden.

Thema im Gemeinderat war auch das Pfarr- und Gemeindezentrum (PGZ) in Pähl: Das PGZ ist inzwischen 17 Jahre alt und an seine Pelletsheizung sind zusätzliche Verbraucher angeschlossen worden. Laut Energiereferent Martin Promberger ging es beim Heizungsbau vor zwei Jahrzehnten darum, "dass es warm wird". Energiesparen sei damals nicht das große Thema gewesen. Die Steuerung der Anlage entspreche daher heute nicht mehr dem Stand der Technik. So würden etwa die Heizungspumpen, die ständig laufen, viel durch die Gegend pumpen, ohne dabei viel Energie zu transportieren. Dabei würde unnötig viel Energie verbraucht. Moderne Heizungspumpen mit bedarfsorientierter Steuerung seien wesentlich effizienter.

Ein weiteres Problem hat das PGZ laut Promberger mit der Verkalkung der Warmwasseranlage. Der Einbau einer Enthärtungsanlage könnte hier Abhilfe schaffen. Der Gemeinderat sprach sich geschlossen für die beiden Maßnahmen aus.

Ebenfalls einstimmig sprach sich der Gemeinderat dafür aus, die Straße "Am Wiesenhang" zu verlängern, um vier weitere Bauplätze erschließen zu können. Die Bauarbeiten sollen zeitnah begonnen werden und voraussichtlich im November abgeschlossen sein.