Emaille-Schilder öffnen in Pähl den Blick in die Vergangenheit

79 Hausnamen auf Emaille-Schildern weisen nun in Pähl auf die lange Geschichte der Anwesen hin. Damit hat für viele Anwohner und Anwohnerinnen das Warten ein Ende.

Viele Pähler kamen in die Kleine Schule, um ihr schön gestaltetes Emaille-Schild mit ihrem Hausnamen in Empfang zu nehmen. Etwa zwei Jahre mussten sie warten. Nun können sie endlich diese Zierde anbringen. Wer aufmerksam durch die Dörfer im Oberland streift, nimmt sie immer öfter wahr, denn die Wertschätzung der regionalen Geschichte wächst.

Hausnamen deuten an so manchen Anwesen auf eine lange Vergangenheit. In früheren Jahrhunderten dienten Hausnummern und Straßennamen kaum zur Orientierung. Es waren die Hausnamen, die darauf hinwiesen, wer hier wohnt, welches Handwerk hier ausgeübt wird. Wenn es hieß ‚Beim Petzenklas’ oder ‚Beim Oberhupfauf‘, wusste jeder, wer gemeint war und wo man ihn findet. Und die Hausnamen dienten der Verwaltung – vom Hofherrn bis zu seinem Gesinde wurden alle darüber verortet.

Ihre Bedeutung jetzt neu zu ergründen, war allerdings nicht leicht.

Eine intensive Suche nach überlieferten Namen

Pater Johannes Feierabend wälzte Pfarrbücher, Ewald Lautenbacher und Hans Widmann gingen von Haus zu Haus, um den Geschichten der überlieferten Namen auf die Spur zu kommen – und um die heutigen Bewohner zum Mitmachen zu motivieren. Schließlich verwirklichten die Initiatoren und Alteingesessene zusammen mit dem Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen die Idee.

Der Uttinger Klaus Horney von Kulturlandschaft Ammersee-Lech unterstützt das Projekt und zeigt hier den Hausnamen mit der ältesten bislang gefundenen Erwähnung. Sanny Hörmann freut sich über das Emaille-Schild für ihr Haus in Aidenried. Foto: Sabine Vetter

Das Ergebnis: 79 hochwertige Emaille-Schilder mit Hausnamen und den Jahreszahlen ihrer ersten Erwähnung für Anwesen in Kerschlach, Fischen und Pähl. "Manche Herkunft der Namen lassen sich gut zurückverfolgen. Es gibt aber auch sprachliche ‚Verschleifungen‘, sodass wir die Bedeutung nicht immer vollständig aufdecken konnten“, schildert Freundeskreis-Vorsitzende Sanny Hörmann die oft mühsame Recherche.

Vier Generationen einer Familie kommen zur Übergabe

Zusammen mit ihrem Mann Toni Hörmann, dessen Familie schon lange in Aidenried ansässig ist, erhält sie selbst das Schild ‚Beim Thomabauer – erwähnt seit 1653‘. Familie Beck bekommt gleich zwei für ihre beiden Häuser in der Obere Bergleite: ‚Beim Fischer Franz – erwähnt seit 1596‘ und ‚Beim Kistlergidi – erwähnt seit 1664‘.

Vier Generationen kamen heute zur Übergabe: Urgroßmutter Rosemarie Gregori, Tochter und Oma Marianne Beck mit Sohn Sebastian, Frau Katharina und ihre kleine Maresa. Sie setzen das Leben in ihren Häusern fort, so ist das Projekt nicht nur rückblickend und der Wertschätzung des Ortes dienlich, sondern ebenso dem Bewusstsein, dass auch im Hier und Jetzt Geschichte geschrieben wird.

Die Hausnamen-Idee unterstützte der Uttinger Klaus Horney kräftig. Er ist erster Vorsitzender des Vereins Kulturlandschaft Ammersee-Lech e.V., zudem aktiv bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Ammersee. Beide förderten das Projekt finanziell. Überzeugt vom gerade in Pähl zu erlebenden Ergebnis, setzt er sich auch weiterhin in der Region für die Wiederentdeckung der Hausnamen ein.

Großzügige Spenden kamen zudem von der Sparkasse Oberland sowie der VR-Bank Werdenfels, freut sich Sanny Hörmann. Und sie betont die künstlerisch gelungenen Emaille-Schilder von Helmut Waxenberger in Benediktbeuern, der sich speziell um Vereinsbedarf kümmert.

Alle, die halfen, dass es nun zu diesem erfolgreichen Abschluss kommen konnte, waren von der Idee geleitet: "Dem Dorf ein Gesicht geben!“