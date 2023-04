Pähl

vor 33 Min.

In Pähl wird ein neuer Spielplatz gebaut

Plus Zwischen dem Sportheim des TSV Pähl und den Tennisplätzen können künftig Kinder spielen. Was der Sportverein mit der Wahl des Standorts noch verbindet.

Von Alfred Schubert

Am Dienstag nach Ostern waren große Baumaschinen auf dem Sportplatz in Aktion. Auf der rund 1000 Quadratmeter großen Fläche zwischen dem Sportheim des TSV und den Tennisplätzen wurden Löcher gebaggert und flache Mulden ausgehoben, daneben Erdhügel aufgeschüttet. Und auf dem Parkplatz wurden dicke Bretter gesägt und Stahlträger an Pfosten geschraubt. Drei Mitarbeiter der Olchinger Firma "Gemeinsam gestalten" und elf Helfer des Sportvereins hatten gerade mit dem Bau eines Spielplatzes begonnen.

Der Spielplatz wird zwei Bereiche haben, einen für kleine Kinder bis etwa drei Jahren. Dort sind eine kleine Rutsche und ein Sandkasten. Für die älteren Kinder gibt es aufwendigere Spielgeräte. Im Boden wird ein Trampolin eingebaut, es gibt eine Schaukel und eine Nestschaukel. In der Mittel des Areals ist ein Klettergarten mit Fallschutz, für den 50 Kubikmeter Rindenmulch eingebaut werden, daneben sind Tunnelröhren, ein Tipi und eine Rutsche.

