Nach Werkstattaufenthalt Reifen verloren – bei Pähl kommt es zum Unfall

Nach einem Werkstattbesuch stellt ein Mann aus Andechs an seinem Auto seltsame Geräusche fest. Er will zurück zur Werkstatt. Bei Pähl nimmt aber dann das Verhängnis seinen Lauf.

Der Albtraum vieler Autofahrer nach einem Werkstatt-Besuch wird für einen Mann aus Andechs Realität: Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, holte ein 30-jähriger Mann aus Andechs am Donnerstagvormittag (16. Mai) seinen Pkw in einer Werkstatt im nördlichen Landkreis ab und war im Begriff nach Hause zu fahren.

Während der Fahrt stellte der Andechser jedoch Geräusche im Bereich der Vorderachse und auch eine Lenkradvibration fest. Aufgrund des vorangegangenen Werkstattaufenthalts vermutete er einen Zusammenhang und wendete sein Fahrzeug um wieder in die Werkstatt zu fahren. Gegen 10:30 Uhr löste sich dann auf der Staatsstraße zwischen Pähl und Fischen das linke Vorderrad vom Pkw und der Reifen kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw einer 34-jährigen Peißenbergerin.

Verletzt wird bei dem Unfall bei Pähl niemand, der Sachschaden aber ist hoch

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde aufgrund der Gesamtumstände ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben, welches klären soll, warum sich der Reifen gelöst hat.

Gegen den Mechaniker, einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, welcher die Räder an dem Wagen montiert hatte, wurde nach Angaben der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (AZ)

