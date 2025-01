Pähl hat eine Schützenkönigin

Am Königsschießen der Altschützengesellschaft Pähl haben 32 Schützen und ein Jungschütze teilgenommen. Schützenkönigin wurde Waltraud Berchtold mit einem 32,4-Teiler, gefolgt von Javell Dongmo als erstem Ritter und Wurstkönig mit einem 78,2-Teiler und Erich Graf als zweitem Ritter und Brezenkönig mit einem 93,2-Teiler. Jungschützenkönig wurde Juwon Dongmo mit einem 345,9-Teiler.

Bei der Königsproklamation wurden auch die Preise der Vereinsmeisterschaft 2024 verteilt. In der Disziplin „Luftgewehr aufgelegt“ (10 Schießen je 30 Schuss) kamen zwölf Schützen in die Wertung. Sieben erreichten dabei ein Ergebnis über 3000 Ringe. Sieger wurde Helmut Hain mit 3165,4 Ringen, gefolgt von Erich Graf 3085,6 Ringen, Waltraud Berchtold 3080,6 Ringe, Eva-Maria Janßen 3075,5 Ringe, Andreas Berchtold 3068,8 Ringe, Eduard Berchtold 3.044,7 Ringe und Leonhard Bartl 3032,1 Ringe. Vereinsmeister in der Disziplin „Luftgewehr freihand“ (10 Schießen je 40 Schuss) wurde Schützenmeister Martin Tuffentsammer mit 3567 Ringen vor Robert Stückl 3327 Ringe und Christian Specker 2763 Ringe. Mit der Luftpistole (10 Schießen je 40 Schuss) siegte Reinhard Bartl mit 3440 Ringen, gefolgt vom Zweiten Schützenmeister Willi Fremmer 3428 Ringe und Josef Bartl 3.221 Ringe. (AZ)