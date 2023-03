Seit zehn Jahren pflanzen Schulkinder aus Pähl Bäume

Der Schulwald in Pähl wächst und wächst. Jedes Jahr pflanzt jeder Erstklässler einen Baum. Initiatorin der Aktion ist die Pähler Försterin Raphaela Blacek.

Kürzlich hatten etwa 50 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Pähl einen ganz besonderen Schultag – statt Unterricht im Klassenzimmer stand „Waldumbau“ auf dem Stundenplan – und zwar in ihrem eigenen „Schulwald“. Ausgerüstet mit Handschuhen und Spaten pflanzten sie kleine Tannen unter den lockeren Schirm von alten Fichten.

Dabei wurden die etwa 20 Erstklässler von ihren älteren, „pflanzerfahrenen“ Mitschülern der zweiten Klassen betreut und unterstützt. Um das Wachstum der selbst gepflanzten Bäumchen über die Jahre hinweg zu beobachten, besuchen auch die dritten und vierten Jahrgangsstufen jährlich ihren „Schulwald“.

Seit zehn Jahren pflanzt jedes Schulkind seinen eigenen Baum

Der Schulwald Pähl ist etwas Besonderes, denn schon seit zehn Jahren pflanzt hier jedes Mädchen und jeder Junge in der ersten Klasse einen eigenen Baum. Die Kinder helfen dabei, ihren Gemeindewald vorbildlich in einen zukunftsfähigen, klimastabilen Wald umzubauen. An den in den ersten Jahren des Schulwaldes gepflanzten und zum Teil schon mannshohen Tannen kann man sehr anschaulich erleben, wie sich eine solche Waldumbaumaßnahme positiv entwickelt.

Der besondere Wert der Aktion liegt darin, dass die Kinder eine unmittelbare Beziehung zu „ihrem Wald“ (Gemeindewald) aufbauen und ein Gefühl für die Bedeutung des Waldes gewinnen. Gleichzeitig unterstützen die Kinder die dringliche Aufgabe des Waldumbaus. Durch den Klimawandel gelangen einige Baumarten, insbesondere die Fichte, an ihre ökologischen Grenzen. Damit die Wälder auch für künftige Generationen ihre Funktionen erfüllen können, müssen vor allem Fichtenwälder, wie im Gemeindewald Pähl, rechtzeitig an die sich ändernden Klimabedingungen angepasst werden.

Der Schulwald wurde von der Pähler Försterin Raphaela Blacek initiiert

Der Schulwald Pähl wurde 2013 von der Pähler Försterin und Waldpädagogin Raphaela Blacek (Mobile Umweltschule) initiiert. Sie organisiert und betreut seither gemeinsam mit Luitpold Schneider, dem staatlichen Betreuungsförster des Gemeindewaldes, die Pflanzaktionen. Wegen des beispielhaften Waldumbaus und wegen der nachahmenswerten Umsetzung mit Schülerinnen und Schülern der örtlichen Grundschule hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Weilheim den Schulwald Pähl als Beispiel in die Sammlung von „Musterbeständen zum Waldumbau“ aufgenommen. (AZ)

