Unbekannter öffnet Stalltür: Fuchs tötet 80 Hühner

In der Nacht von Freitag auf Samstag (4. Februar) hat ein Unbekannter die Tür eines mobilen Hühnerstalls in Pähl geöffnet. Am nächsten Tag findet die Besitzerin 80 tote Tiere.

Wie die Polizei meldet, steht der Stall etwa 500 Meter nördlich des Pähler Sportplatzes auf einem Feld. Der Unbekannte musste wohl lediglich einen Riegel öffnen. Die Hühner wurden von der Besitzerin des Hühnerstalls am Folgetag tot auf dem Feld um den Stall herum aufgefunden. Dem Anschein nach geriet ein Fuchs in eine Art "Blutrausch" – jedenfalls wurden durch den Vorfall etwa 80 Hühner im Wert von geschätzten 640 Euro getötet.

Da die Tür nicht nur geöffnet wurde, sondern im Anschluss auch gegen ein Zufallen gesichert wurde, wird von der Polizei von einer vorsätzlichen Schädigung der Eigentümerin ausgegangen. (AZ)

