Ammersee

07:18 Uhr

Kinderbetreuung: Die Situation am Ammersee bleibt schwierig

An den Straßen in Schondorf (Bild) und Utting lässt sich die Personalmisere in vielen Kindertagesstätten gut ablesen. Mit Plakaten wird nach Fachkräften gesucht.

Plus In Utting bleiben die Öffnungszeiten eingeschränkt. In Schondorf und Dießen ist die Lage etwas besser. Aber Fachkräfte werden auch dort dringend gesucht. Wo eine Einrichtungsleiterin Lösungsansätze sieht.

Von Gerald Modlinger

Bis Ende November hatte man in der Kindertagesstätte auf der Ludwigshöhe in Utting gehofft, die Anfang Oktober verkürzten Öffnungszeiten wieder verlängern zu können. Diese Hoffnung hat sich nur zum Teil erfüllt. Die Personalsituation in der katholischen Einrichtung bleibt angespannt – aber nicht nur dort. Auch in Schondorf gibt es (geringfügige) Einschränkungen. Die Personalsuche bleibt eine Herausforderung.

